Dinos : "n’abandonne rien, j’espère que ma musique a le pouvoir d’être ton refuge"

Pour la rentrée, Dinos envoie un message plein d'amour.

par Team Mouv'

Que vous soyez étudiant ou que vous taffiez, la rentrée est toujours une étape importante de l'année pas toujours simple, qu'on accueille avec plus ou moins de plaisir . Pour donner de l'amour à ses fans et les rassurer Dinos, s'est exprimé sur Instagram .

De l'amour et de la force pour attaquer la rentrée

C'est en postant des photos de ses vacances à Dubaï, que le rappeur de la Courneuve a décidé de donner de la force et la "positive attitude" à toutes les personnes qui le suivent avec comme leitmotiv : ne jamais baisser les bras . Dinos prend d'ailleurs sa carrière en exemple, qui a mis du temps à décoller avant de vraiment percer et d'être aujourd'hui une des têtes d'affiche du rap français . Un message qui va remonter le moral aux personnes un peu perdues ou paniquées d'attaquer la rentrée avec peut être des projets en tête, mais avec la crainte de ne pas réussir .

"C’est la rentrée et j’espère que tu vas bien . On sort de deux années chaotiques en espérant que la prochaine soit meilleure . Je ne sais pas ce que tu entreprends mais je suis avec toi . Mon premier album a vendu 3K en première semaine, mon deuxième 8K et mon troisième 23K, si Dieu veut il sera platine dans quelques semaines . Douter n’est pas très grave, ne pas croire en soi l’est . Échouer n’est pas très grave, abandonner l’est . Donc bon courage, n’abandonne rien, j’espère que ma musique a le pouvoir d’être ton refuge quand ça va moins bien, si c’est pas le cas va sur XNXX et ça ira mieux"

Rien qu'avec ce petit message a du redonner le sourire à certains fans et ils savent que de près ou de loin ils peuvent compter sur leur rappeur préféré .