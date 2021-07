Dinos : les chiffres de ventes de "Stamina, Memento"

Après une semaine d'exploitation, les chiffres de ventes de "Stamina, Memento" sont connus.

C'était un projet particulièrement attendu, et du "Dinos pour l'été" ça fait du bien . Le rappeur de la Courneuve a dévoilé la réédition de Stamina, le vendredi 2 juillet, histoire de nous mettre bien pour les vacances .

Des bons résultats

En une semaine, l'opus a réalisé des bons résultats, avec ses 12 nouveaux morceaux . Comme l'annonce Ventes Rap, Stamina, Memento, est remonté à la deuxième position du top albums, et s'est écoulé à 9 311 équivalent ventes . Dans l'ensemble, l'album cumule 82 509 ventes, un très gros résultat de Dinos .

"Sans l'équipe, t'es rien"

Avant la sortie de cette réédition, on a rencontré Dinos à l'ocasion de l'inauguration du playground de Roissy - En - Brie offert par Paul Pogba ( et Adidas ) à sa ville . Découvrez l'interview ci - dessous sans plus attendre .

