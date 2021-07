Dinos, Laylow, DA Uzi... la liste des albums rap français qui sortiront en juillet

Ce mois de juillet 2021 est rempli de nouveautés.

par Anissa Echaïeb

Le mois de juin a été très prolifique niveau rap français . En effet, on a eu le droit à de nombreux projets en juin et c'est pas pour nous déplaire : Soso Maness, L'Algérino, Green Montana, Luv Resval, Doria, Usky, Arma Jackson, Zuukou Mayzie . . . Juillet 2021 s'annonce aussi fort !

Chanceko - "Malaboy : 2 juillet2 juillet

La réédition de Dinos intitulée Stamina, Memento est désormais disponible. Au programme de ce projet, 12 nouveaux morceaux, avec notamment cinq artistes cachés parmi les morceaux .

Pour parler de son nouvel EP, Chanceko était l'invité de Mouv' Rap Club le 24 juin . . . Il nous a interprété Copacabana et Galeries Lafayettes en live et c'était le feu !

Take A Mic - "Indisponible" : 2 juillet

Take a Mic s'est fait connaître grâce à sa longue série de freestyle intitulée Strict Minimum . Elle lui a donné l'image de kickeur incontestable mais dans ses albums Inaccessible et Avant - gardistes il s'est ouvert à différents styles, beaucoup plus à fleur de peau . Cette année signe son grand retour après deux ans d'absence avec l'EP Indisponible feat Chanceko, Franglish et Mister V.

Franglish - "Vibe" : 9 juillet

Franglish est bouillant pour cet été et nous réserve le projet Vibe featuring Matt Pokora, Hamza, Tyga, Fally Ipupa. . .

Alkpote - "Ogre" : 9 juillet

Alkpote revient avec un nouveau projet intitulé Ogre sur lequel on pourra retrouver Alonzo, BigFlo & Oli ou encore Mister V .

Laylow - "L'étrange histoire de Mr . Anderson" : 16 juillet

Dans la famille des rappeurs les plus respectés et côtés du game, Laylow compte bien continuer sa folle ascension avec son deuxième album studio L’Étrange Histoire de Mr . Anderson. Le projet arrive ce 16 juillet et du lourd est à prévoir au vu des invités au casting composé : Damso, Nekfeu, Hamza, Slowthai, Alpha Wann, Wit et Foushée

Key Largo - "Inséparables" : 16 juillet

Si vous ne les connaissiez pas, Digba et Sku forment Key Largo est un duo originaire du 95 en banlieue parisienne . Narjes les avait rencontré chez eux à Gonesse en 2019 pour la sortie de leur premier projet 5OO Key, en 2020 July Key était de sortie et ils sont venus en janvier 2021 pour en parler dans Mouv' Rap Club .

Le duo arrive ce 16 juin avec le projet Inséparables dont le récent Mieux qu'avant feat Mister V a été dévoilé .

MHD - "Mansa" : le 16 juillet

MHD a coché la case du 27 mai 2021 sur son calendrier pour effectuer son retour musical. À l'ombre du show - business pendant plusieurs mois suite à des problèmes judiciaires et son procès encore en cours, le rappeur se concentre désormais sur sa carrière musicale avec la sortie de son troisième album intitulé Mansa.

DA Uzi - "Vrai 2 Vrai" : 23 juillet

Le rappeur de Sevran fait son retour avec un nouvel album intitulé Vrai 2 Vrai :

