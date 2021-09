Dinos : "Imany" est enfin certifié disque d’or

Le premier album de Dinos, "Imany", est enfin disque d'or.

Alors que le rappeur de la Courneuve annonce un possible retour pour l'hiver, une nouvelle certification vient conforter sa position de figure phare du rap français .

Trois projets, trois certifications

Il y a encore un an de cela Dinos ne possédait aucun disque d'or à son actif . Celui qui déclare "J'pensais qu'à 25 ans, j'aurais un disque d'or : j'ai deux ans d'retard" aura du attendre le 23 octobre 2020 pour que son deuxième album, Taciturne, soit éligible au disque d'or. Pour son troisième album, en revanche, Nosdi s'en est allé "chercher [ son ] disque d'or comme Esteban sur l'grand condor" en à peine deux mois et vient même de décrocher son premier disque de platine.

Ce 23 septembre, c'est le premier projet du rappeur, Imany, qui a le droit à son heure de gloire . Celui qui est considéré par bon nombre de fans comme le classique de Dinos vient en effet d'être certifié disque d'or . Une récompense méritée pour un projet qui comporte un bon nombre d'incontournables du pichichi : Helsinki, Les pleurs du mal ou encore Argentique. Sept mois après sa sortie l'album avait eu le droit à sa réédition Imany Deluxe qui avait permis à l'album de s'épaissir encore un peu plus .

Longtemps ce disque aura été perçu comme un succès d'estime, il est désormais officiellement un succès commercial . Et alors que le rappeur avait déclaré dans son titre Surcoté : "À cause de leurs critiques j'ai pas fêté mon premier disque d'or", on espère cette fois ci qu'il saura le fêter de très belle manière .

