Dinos feat. Nekfeu : “Moins un” certifié single d’or

Dinos et Nekfeu, ça fait disque d'or "En moins d'deux" !

par Team Mouv'

Dinos et Nekfeu viennent de décrocher un joli disque d'or avec le titre Moins un extrait de l'album Stamina, sorti en 2020 . En décembre cette année là, Dinos dévoilait son album tant attendu et son single avec Nekfeu se plaçait directement à la première place du top single dès la première semaine d'exploitation .

"Moins un" le petit bijou de Stamina,

Comme l'a repéré le média spécialisé Rapelite, ce titre vient de décrocher une nouvelle récompense : le fameux disque d'or de la SNEP . Cette récompense représente 50 000 exemplaires vendus ! Sur la chaîne Youtube de Dinos, une simple image fixe de la pochette de l'album et l'audio de Moins un cumulent plus de 2 millions de vues . . .

Un passe - passe mémorable

La fusion entre Dinos et Nekfeu sur Moins Un en avait marqué plus d'un au moment de la sortie de Stamina,. Sur cette track, les deux rappeurs parisiens partagent le mic et se livrant à un passe passe hyper efficace : "Envoie la mèche , envoie l'feu C'est toi l'feu , moi l'Dinos" . Le rappeurs de la Courneuve est plutôt actif ces temps - ci . Dernièrement, Nos - di a laissé entendre qu'un projet n'allait pas tarder a arriver . La suite de Stamina, approche !