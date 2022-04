Dinos fait monter un fan sur scène pour rapper le couplet de Nekfeu avec lui

En concert à Lyon, Dinos a remplacé Nekfeu par un fan sur scène.

Cet instant restera gravé dans sa mémoire sans aucun doute. Un fan présent au concert de Dinos à Lyon ce vendredi 17 avril a été invité à monter sur scène par Dinos, pour rapper la partie de Nekfeu sur le morceau Moins un.

Acclamé par le public et très soutenu, le jeune homme connaissait très bien les paroles et a pu rapper le couplet avec aisance, comme on peut le voir sur la vidéo capturée par le média Culturapfr.

Il y a quelques semaines, Nekfeu faisait son retour sur scène auprès de Dinos, à l'occasion de son Zénith de Paris. Le rappeur parisien ouvrait le concert, en débarquant sur scène avec le titre Moins un. Un show qui a eu de quoi mettre en folie une foule déjà enjouée par un concert complètement hors du temps.