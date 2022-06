Dinos et Tayc représenteront la France aux BET Awards

Dinos et Tayc nommés aux BET Awards pour représenter la France.

par Team Mouv'

Pour cette édition 2022 des BET Award qui récompense et rend hommage aux artistes afro-américains et aux minorités dans la musique, le divertissement, le sport... Dinos et Tayc ont été nominé dans la catégorie "Meilleur artiste international".

Rendez-vous le 26 juin

Véritables poids lourds de la scène musicale urbaine française, Dinos et Tayc ont reçu une très bonne nouvelle ce 1er juin, qui dépasse toutes les frontières. À l'approche de la cérémonie des BET Award qui aura lieu le 26 juin prochain à Los Angeles (retranscrit en direct sur BET), les organisateurs viennent de révéler la liste de l'ensemble des nominés dans laquelle ils figurent.

En effet, c'est au milieu de beaux noms tels que Drake, Doja Cat, The Weeknd, Nicki Minaj, Future, Kendrick Lamar ou encore Kanye West, que ceux de Dinos et Tayc prennent place dans la catégorie du Meilleur artiste international, comme l'a dévoilé Billboard.

En lice face à 7 autres artiste du Royaume-Unis, Nigéria, Afrique du Sud, Brésil et de la République démocratique du Congo, les résultats ne tomberont que dans quelques semaines mais ces nominations sont déjà la preuve d'un bel accomplissement de carrière pour le Pichichi et le prince de l'Afro Love.