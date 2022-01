Dinos et Dosseh : leurs projets solos confirmés pour 2022

Le label SPKAQLR confirme la sortie de gros projets pour 2022.

par Team Mouv'

2021 nous a régalé en termes de projets et 2022 ne compte pas faire redescendre le niveau. C'est en tout cas bien partie puisque le label de Dinos, Dosseh, Lacrim ou encore Marie Plassard vient de confirmer la sortie d'un bon nombre de contenus.

"2022 sera SPKTAQLR !"

Nous venons de rentrer dans la nouvelle année et les bonnes nouvelles commencent déjà à tomber. En effet, le label SPKTAQLR, dirigé par Oumar, vient d'officialiser la sortie de plusieurs projets concernant des grosses têtes d'affiches du rap game.

Tout d'abord, le retour de Dinos pour l'hiver teasé depuis septembre à travers de nombreux extraits postés sur les réseaux. Ensuite, le prochain album de Dosseh, qui commence à se faire attendre puisque le rappeur d'Orléans n'a rien sorti depuis la réédition de Vidalo$$a en avril 2019. Et enfin, le projet commun entre les deux inséparables Lacrim et Mister You annoncé en décembre.

Avec toutes ces sorties, le label distribué par Universal s'affirme déjà comme l'un des plus prolifiques de l'année, surtout qu'il annonce que ce n'est "seulement de ce que vous savez déjà". Hâte donc de connaitre la suite.