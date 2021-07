Dinos et Damso racontent leurs galères amoureuses dans le clip "Du mal à te dire"

Pour le clip "Du mal à te dire" Dinos et Damso ont vu les choses en grand.

par Team Mouv'

Gros effets spéciaux, scénario et photographie à couper le souffler, Dinos et Damso ont pris très au sérieux leur dernier clip intitulé Du mal à te dire extrait du dernier projet de Nos - di Stamina, Memento. A l'écran les deux rappeurs se mettent en scène dans un scénario digne des meilleurs courts métrages, qui met en valeur leur texte à la foi émouvant, cru et sombre . Ce visuel très réussi est signé Hugo Bembi .

Des images à couper le souffle

Pour porter à l'écran le thème complexe de ce son qui traite des rapports homme/femme, Dinos et Damso se sont donnés les moyens . Dans des décors à couper le souffle, ils résistent aux tentations féminines et restent de marbre face aux déceptions amoureuses . Ce 12 juillet dernier Dinos avait teasé la sortie de ce clip en partageant un extrait dans lequel des mannequins dansent autour de lui dans une piscine. On pouvait également y voir Dems, entouré de danseuses derrières des vitres embuées, on savait déjà que le clip serait exceptionnel :

Nos - di El Pichichi

"Vie sur nous mon gars" écrit Damso dans la section commentaires du post Instagram, visiblement ravis de présenter ce gros clip a son public . A l'image comme au microphone, on sent que la fusion entre les univers de Dinos et de Damso se fait naturellement, pour le plus grand plaisir de nos oreilles . Les deux artistes se laissent facilement aller à des mélodies très réussies . Depuis la sortie de sa réédition Stamina, Memento Dinos enchaîne les succès !