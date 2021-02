Dinos dévoile une ancienne maquette avec Marie Plassard

Décidément, la chanteuse Marie Plassard et Dinos forment un duo très efficace.

par Team Mouv'

Sur Taciturne, le duo Dinos x Marie Plassard nous avait déjà envoûté sur le superbe titre No Love. Mais les deux artistes souhaitent visiblement continuer leur collaboration si efficace . En effet, Dinos vient de partager une "ancienne maquette" que les deux chanteurs ont travaillés ensemble sans jamais la dévoiler .

"Oh p * tain ça date !" a commenté la chanteuse au moment de redécouvrir ce magnifique morceau qu'elle avait visiblement oublié . Il faut dire que le mixe entre la spleen de Dinos et le soleil qui se dégage des chants de Marie Plassard fusionnent à la perfection . Sur ce nouvel extrait inédit, les deux artistes se complètent à la perfection .

Capture d'écran de la storie IG de @marieplassardmusic

Un duo idéal

Disponible depuis moins de 24H sur l'Instagram du rappeur, ce petit extrait cumule déjà plus de 100 000 écoutes. Sur un piano mélancolique et ralenti, les deux artistes chantent l'amour et la tristesse qui se dégage d'une relation tumultueuse . C'est triste mais c'est beau et ça donne envie d'en entendre plus, peut - être que Nos - di a encore d'autres exclus en attente dans son frigo ! Début février, Dinos et Marie avaient interprété en live le titre No Love et en janvier Dinos avait décroché un disque d'or pour Stamina, son dernier album .