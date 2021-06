Dinos dévoile le "plus gros clip de sa carrière" avec "Snitch"

Sept mois après "Stamina,", Dinos revient avec la deuxième partie du projet et en dévoile déjà un premier extrait.

Ca y est, Dinos est de retour ! A peine sept mois après la sortie de Stamina, Nosdi revient ce vendredi avec un nouvel extrait du deuxième opus de son double album Stamina, Memento. Annoncée en mai, la suite de Stamina, est particulièrement attendue après le succès de la première partie du projet certifié disque d'or.

Bonne nouvelle, avec la sortie de ce nouveau son intitulé SNITCH, Dinos lâche également le visuel . Tourné à Dakar et réalisé par Paul - Henry Thiard, le clip rend hommage au Sénégal et à l'Afrique dans sa globalité : coiffeur de rue, lutteurs sénégalais, et une nature animée par une jungle peuplée de lions et de rhinocéros . Dinos a même fait venir l'attaquant sénégalais El - Hadji Diouf, 69 sélections et 28 buts avec la sélection des Lions de la Teranga et double Ballon d'or africain ( 2001 et 2002 ) .

Niveau réalisation, les transitions d'un plan à l'autre sont aussi hyper travaillées . Le montage alterne entre images fixes et séquences dynamiques . La construction des séquences offre également une esthétique millimétrée et colorée . Annoncé par Dinos comme "le morceau le plus atypique de [ sa ] carrière", SNITCH vaut le coup d'œil .

