Dinos dévoile la tracklist de "Stamina, Memento"

par Team Mouv'

Ce n'est plus qu'un question d'heures avant que Dinos ne nous dévoile sa réédition tant attendue de Stamina, son album disponible depuis le 27 novembre 2020 et d'ores et déjà certifié disque d'or par la SNEP . Sur Instagram, le rappeur du 93 nous a dévoilé l'excellente tracklist de sa réédition prévue pour ce 2 juillet 2021, et qui s'intitulera Stamia, Memento !

Un visuel prometteur

Pour nous annoncer cette tracklist très attendue, Nos - di a choisi l'image . Plus précisément, il se met en scène dans un enchaînement de mots clefs accompagnés d'images qui nous informent sur la couleur musicale de ce projet . A l'écran, Dinos apparait hyper - déterminé mais muselé par un bâillon sur lequel il est écrit : "Surcôté" . . . sûrement un message pour nous indiquer que les jaloux vont maigrir !

Sur des images polaroïds, les titres des nouveaux sons de Stamina, Memento défilent rapidement sans trop d'information. Aucun featuring n'est annoncé et parmi les titres présents sur le projet, on devrait retrouver les morceaux qu'on connait déjà : Diptyque; Moins un ( feat Nekfeu) , Paranoïaque, Maman m'aime ( feat DA Uzi) , Prend soin de toi, Je Wanda ( feat TayC) , Césaire, Demain n'existe plus, Le Nord se souvient ( _feat Leto) , _Corbillard, Judas ( feat Zefor et Zikxo) , Ciel pleure ( feat Laylow) , Madone et 93 Mesure. Mais puisqu'il s'agit d'une réédition, Memento aura son lot d'exclus avec les titres :

5711 Surcoté Serpentare Future Ex Prend mes loves Snitch ( dispo depuis le 23/06/2020 ) Du Mal à te dire El Pichichi Tulum FMR

"Nos - di El Pichichi"

Coté musique, le visuel est accompagné d'une instrumentale émouvante rythmée par des grosses basses et un violon archi - mélancolique . Dinos rappe quelques phrases énigmatiques : "Quand j'ai les mains vides, je blesse . . . Nosdi El Pichichi, j'arrive en full - GG ."

Annoncée en mai dernier, la suite de Stamina, est très attendue par la communauté de Jules . Les fans de la musique de Dinos ont toujours fait preuve de patience et l'artiste le leur a bien rendu . Avec l'excellent clip de Snitch, Nos - di a prouvé une fois de plus que tout arrive à point à qui sait attendre . . . Rendez - vous ce 2 juillet 2021 pour écouter Stamina, Memento .

