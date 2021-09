Dinos décroche le premier disque de platine de sa carrière

Avec "Stamina, Memento", Dinos obtient le premier disque de platine de sa carrière.

par Team Mouv'

C'était le thème et la signification de son album : l'endurance . Tout vient à point à qui sait attendre, c'est probablement la leçon la plus importante à retenir dans la carrière de Dinos. Actif depuis des années, le rappeur de la Courneuve a su attendre, prendre son temps et dévoiler les bons projets au bons moments .

Il est enfin récompensé pour tout son travail en obtenant le premier disque de platine de sa carrière avec Stamina, Memento, vendu à 100 000 exemplaires. Cette certification arrive deux mois après la sortie de Memento, réédition de Stamina, qui venait compléter l'album .

Félicitations à Dinos, en attendant son prochain album, vous pouvez ( re ) découvrir notre interview avec l'artiste, à l'occasion de l'inauguration du playground de Roissy - En - Brie offert par Paul Pogba .