Dinos clashe les personnes qui piquent pendant les concerts

Dinos réagit à la polémique des piqures lors des événéments.

par Team Mouv'

Depuis plusieurs semaines déjà, nombre de femmes interpellent sur les réseaux sociaux à propos de "piqures sauvages" dont elles sont particulièrement victimes lors des événements regroupant de la foule, notamment durant les concerts. C'est donc tout naturellement que Dinos a interrompu un de ses lives pour s'exprimer et mettre en garde les victimes mais également ceux qui sont responsables.

"Il faut que ça cesse"

Alors qu'il dévoilait récemment un EP surprise Sea Dweller, Dinos était ce jeudi 26 mai, sur la scène de La Laiterie à Strasbourg, à la rencontre de ses fans. Si ces moments devraient être, pour tout le monde, une partie de plaisir, une certaine polémique sévit ces dernières temps à l'encontre des femmes particulièrement, qui sont nombreuses à recenser des piqures sur leur corps, faites à leur insu.

Mis au courant de ce phénomène à la fois dangereux (possible transmission de maladies, injection de drogues) et mystérieux (selon plusieurs victimes, les médecins ne relèvent rien d'anormales dans les analyses), Dinos a interrompu son concert afin de prendre le temps de s'exprimer sur ces gestes malveillants et alerter son public.

"La plupart des artistes sont en tournée et il y des bandes de fils de p * tes qui s'amusent à piquer les meufs en concerts ! Il faut que ça cesse ! Ça s'est passé à un de mes derniers concerts, il y a une dizaine de meufs qui ont été piquées à mon dernier concert et j'espère que ce soir ça ne va pas arriver parce que si ça arrive, on va te b * iser ta mère déjà. On a passé des années sans concerts, profitons des concerts. Arrêtez ces conneries de piquer les meufs ou de piquer les gens tout court. Venez kiffer les concerts, arrêtez ces conneries."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un intervention bien utile, qui a le mérite d'être très claire. Soyez donc vigilant(e)s.