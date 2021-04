Dinos : bientôt une réédition de "Stamina," ?

Le rappeur a enflammé sa fan base avec un simple tweet.

par Team Mouv'

Un simple tweet, un simple mot et trois petits points, voilà comment Dinos emballe internet . En publiant "Stamina, [ . . . ] " sur Twitter, le rappeur du 93 laisse planer le doute sur une potentielle réédition de Stamina,. L'album sorti en novembre dernier a connu un gros succès et est devenu disque d'or en deux mois seulement . Impressionnant !

Rien d'étonnant à ce que les rumeurs d'une réédition aillent bon train . Dinos est un habitué des versions "deluxe". C'était déjà le cas pour Imany et Taciturne. De plus, en début d'année, l'artiste avait partagé deux extraits inédits à ses fans . On l'apercevait en studio en train de travailler sur deux morceaux bien différents . Peut - être qu'on les retrouvera prochainement sur la réédition de Stamina,.