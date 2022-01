Dinos annonce une sortie pour demain minuit : "il va faire froid"

Dinos revient pour l'hiver, avec une nouvelle sortie programmée pour demain (mardi 25 janvier) à minuit.

"Du Dinos pour l'hiver", c'est tout ce dont on a besoin, et il va nous l'offrir. Dinos tease depuis quelques jours une nouvelle sortie pour l'hiver, comme à son habitude. Sauf que tout vient de s'accélérer puisque ce lundi 24 janvier, Dinos a prévenu : "Dinos pour l’hiver demain minuit il va faire froid."

Un nouveau single de Dinos ?

Pour l'instant, difficile de savoir de quoi il s'agit. Probablement un nouveau morceau, en attendant un projet plus complet qui pourrait arriver dans les semaines à venir. Une chose est sûre, le label SPKTAQLR, dirigé par Oumar, a officialisé plusieurs sorties pour 2022, Dosseh, Lacrim/Mister You et Dinos.

Sinon, Dinos avait déjà dévoilé un extrait inédit plein de mélancolie pour l'hiver.

