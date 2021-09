Dinos annonce une première date pour son nouveau projet

Dinos prépare déjà son nouveau projet.

par Team Mouv'

A peine deux mois après la sortie de Memento, la suite de Stamina, Dinos s'affiche déjà en pleine préparation de son prochain projet .

Dinos proactif

Alors que l'on pouvait penser que le rappeur de la Courneuve allait prendre un petite pause après trois années très productives, il n'en est rien . Après Imany ( avril 2018 ) , Imany Deluxe ( décembre 2018 ) , Taciturne ( novembre 2019 ) , Taciturne, les inachevés ( avril 2020 ) , Stamina ( novembre 2020 ) et Stamina, Memento ( juillet 2021 ) le rappeur s'apprête à rechausser les crampons en cette fin d'année 2021 . C'est en tout cas ce que suggère sa story instagram dans laquelle Nosdi annonce "Nouveau projet en route; Aucun hiver ne se passera sans oim" .

Story instagram @dinospichichi

Quel Dinos ?

Avec, ce que la critique appelle, sa première trilogie, Dinos est passé de rappeur newcommers à figure importante du rap français . Pour se faire l'artiste a fait étalage de ses talents de lyriciste mais a aussi du s'appuyer sur son style mélancolique et son coté plus chanté . De plus il s'est essayé à une multitude style : introspection, égotrip, drill, sonorité africaine . . . Avec cette productivité en tout genre, dont a fait preuve el pichichi ces trois dernières années, on se demande ce qu'il nous réserve et si il arrivera toujours a aussi bien allier qualité et quantité .