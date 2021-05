Dinos annonce un projet pour l'été

Sur Twitter, Nos-di nous a promis un joli cadeau pour cet été.

par Team Mouv'

Souvent discret, Dinos vient de faire une annonce à ses fans sur ses réseaux sociaux . Quelques jours seulement après avoir décroché un single d'or avec le titre Moins Un feat Nekfeu, le rappeur de la Courneuve devrait revenir prochainement avec un projet pour cet été !

Du Dinos pour l'été

Sur Twitter, le rappeur a commencé par remercier ses fans pour tout l'amour qu'il reçoit ces derniers temps . "Je me réveille le matin, je vois mes certifications et je me rends compte du travail, du chemin parcouru, du chemin qu’il reste et de votre soutien, j’ai beaucoup de choses qui arrivent pour vous remercier ." explique t - il, "Soyez réactifs au moment venu le FC Dinos parce que ca va vite partir" conclut l'artiste sans donner plus de précisions .

Dans un second tweet Nos - di va droit au but : "Du Dinos pour l’été__" promet - il .

Une suite pour Stamina, ? !

Dinos explique également que "l’aventure a réellement commencé avec Imany ( sorti en 2018 NDLR ) , et on est de plus en plus nombreux" . Avec Stamina, en 2020, Jules s'est imposé au sommet du rap français. L'album est rapidement certifié disque d'or et les fans réclament la suite : "je sais pas si vous vous rendez compte mais vous avez porté un artiste de niche jusqu’à ce qu’il explose réellement sans changer le fond de sa musique ni tenter de faire de hit radio" explique l'artiste ému sur ses réseaux, "1000 mercis" .

Du Dinos pour bientôt ?

Et quoi de mieux pour remercier son public que cette bonne nouvelle avant l'été et la fin du couvre - feu ? Dinos nous fait miroiter son prochain projet depuis plusieurs jours maintenant et on sait que sa communication ne laisse pas de place au hasard . On peut donc s'attendre à entendre un premier extrait très prochainement. Alors restez à l'affût sur Mouv . fr !