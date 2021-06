Dinos annonce la sortie du "morceau le plus atypique de sa carrière"

Dinos tease la réédition de "Stamina, Memento".

par Team Mouv'

7 mois après l'excellent Stamina, Dinos va dévoiler la suite de ce projet avec Stamina, Memento et pour teaser le bail, il annonce la sortie du clip Snitch ce mercredi 23 juin .

Un gros clip et plein de surprises sur "Stamina, Memento"

Pour faire comprendre l'importance de ce premier extrait à son public, le rappeur de la Courneuve a clairement annoncé que c'était le "morceau le plus atypique de sa carrière, mais surtout le plus gros clip de sa carrière . Je compte sur vous pour propager" . Pour accompagner ces mots, Dinos a partagé une sublime photo du tournage du clip où on le voit discuter avec un petit lutteur africain, entouré pas d'autres lutteurs hyper impressionnants . L'esthétique de la vidéo a l'air incroyable et les images vont être folles !

En plus de ce premier extrait qui s'annonce complètement fou, l'artiste du 93 promet encore plus de surprises que sur la première version de Stamina, où il y avait des feats cachés .

