Dinos annonce la sortie du clip "Du mal à te dire" feat Damso et balance un extrait

Dinos donne un aperçu de son clip avec Damso.

Le projet Stamina Memento de Dinos atteint la deuxième position du top album dès la première semaine . Le rappeur fait sensation avec cette réédition sur lequel il a notamment collaboré avec Damso sur l'incroyable Du mal à te dire dont le clip arrive dans quelques heures .

Un clip attendu au tournant

La diffusion sur YouTube est prévue demain mardi 13 juillet . En tout cas, on a pas du mal à se dire que le clip va décrocher les millions de vues en quelques jours . C'est sur Instagram que le rappeur de La Courneuve a posté un extrait du clip . Son nouveau gars sûr venu de Belgique, Damso, a laissé un commentaire sous le post de son acolyte : "Viesurnous mon gars". On espère bien que ça ne sera pas leur dernière collab' .

Un touche de poésie

Ce court extrait nous donne l'eau à la bouche pour la suite . On y voit Dinos dans une piscine entouré de danseuses synchronisées . Damso quant à lui se révèle dans un seul plan, de profil . Le clip de Du mal à te dire s'annonce visuellement très poétique pour aller avec les lyrics touchantes . Avec déjà plus d'1 millions d'écoutes sur Spotify, le clip et son univers esthétique vont sûrement conquérir les fans des deux rappeurs .