Dinos adoucit notre hiver avec son EP "Aquanaute"

Dinos est de retour avec un EP de trois titres, "Aquanaute".

par Team Mouv'

Un peu de lumière dans ce mois de janvier : c'est ce que nous a offert Dinos avec un EP de trois titres, Aquanaute, qu'il a partagé ce mardi 25 au soir. De quoi offrir à ses fans un peu de chaleur, comme il l'avait promis.

Le rappeur de la Courneuve nous l'avait garanti : "aucun hiver ne se passera sans oim". Et même si l'attente n'a pas toujours été facile, notre patience a été récompensée par un EP de trois titres, annoncé la veille par le rappeur lui-même dans un alléchant message sur Twitter ("Dinos pour l'hiver demain minuit il va faire froid") et partagé mardi 25 sur les plateformes de streaming.

L'album est en route

Trois titres dans lesquels l'auteur de Du mal à te dire fait une nouvelle fois l'exposé de ses talents : sur Hamsterdam, Deïdo et Harlem, on retrouve un Dinos toujours aussi brillant. Produit par Ken & Ryu avec Twenty9, Yeeshy, Heizenberg et Chapo, le projet est à l'image de Dinos : mélancolique et puissant. Un coup de force mélodieux porté par le flow habile et imagé de Dinos, souligné par une collaboration avec Guy2Bezbar sur le troisième titre, Harlem - un featuring particulièrement apprécié par ses auditeurs.

Dispnible en quantités très limitées de CD, vinyles et K7, Aquanaute est parti en quelques heures, et confirme le succès de Dinos. Surtout, l'EP se présente comme l'introduction d'une année chargée pour Dinos : son dernier projet solo datait de 2020, avec l'album Stamina, réédité en 2021. Mais, apparaissant dans de nouvelles collaborations, comme avec Youssoupha, Bolemvn ou Zamdane, Dinos n'a jamais vraiment pris de repos et a décidé de remettre le couvert en 2022, annonçant une tournée en France et... un album pour bientôt : Hiver à Paris, comme il l'explique dans son EP.

De quoi redonner le moral à ses fans pendant les mois les plus sombres de l'année : à défaut de soleil, on a un peu de Dinos, et finalement, c'est un peu pareil.

