Dinor s'extasie sur Ninho : "il est plus fort que 2Pac"

Quand il a du Ninho dans les oreilles, Dinor se transforme en backeur fou !

par Team Mouv'

Comme nous tous, Dinor est parfois un peu sonné par le flow et le style de N - i au micro . C'est en tout cas ce qu'on peut voir dans une vidéo que le rappeur a partagé sur ses réseaux . Dans une voiture entouré de ses amis, il s'est filmé en pleine transe entrain d'écouter le son de Sofiane Longue Vie feat Ninho et Hornet La Frappe en insistant particulièrement sur le couplet de Ninho .

Une comparaison flatteuse

Et il faut dire que sur ce son sorti en 2018, Ninho fait vraiment du sale . Comme toujours lorsqu'il répond à une invitation, le rappeur parisien a donné tout ce qu'il avait et Dinor est transporté par l'énergie qui se dégage du rap de Ninho . C'est trop pour lui alors il craque : "Au nom de dieu, il est plus fort que Tupac" écrit Dinor, carrément .

Oui, il fait bien référence à Tupac Amaru Shakur, légende du rap us qui est considéré par beaucoup d'auditeurs comme étant le MC "ultime". Une comparaison flatteuse mais sûrement un peu lourde à porter, même pour un rappeur aussi confirmé et installé que Ninho .

Mais même si N - I a prouvé à de nombreuses reprises avec ses placements et son flow qu'il était dans le tur - fu, la comparaison avec 2Pac n'est pas pertinente : les époques, l'influence, les carrières . . . En comparant Ninho et Pac, Dinor a simplement voulu faire honneur à son rappeur favori en faisant un sacré compliment .

Récemment, Dinor était invité dans Mouv' Rap Club par Céline, Pascal Cefran et Fif' pour parler de sa carrière entre musique et football professionnel.