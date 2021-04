Dinor répond aux haters après l'annonce de son possible feat avec Drake

Dinor a créé la surprise en annonçant un feat avec Drake, mais les réactions ne se sont pas passées comme prévues.

par Team Mouv'

C'est une semaine compliquée pour Dinor : après avoir annoncé un supposé feat à venir avec Drake, le jeune rappeur s'est vu essuyer les critiques et les railleries des internautes convaincus qu'il s'agit d'un gros mytho . . .

Des réactions plutôt virulentes

Dès l'annonce de la nouvelle, certains internautes se sont empressés d'exprimer leurs doutes quand à la crédibilité de cette possible collaboration entre le jeune rappeur émergent et la superstar canadienne :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dinor maintient et répond aux haters

Malgré le vague de réactions peu encourageantes et de moqueries, le footballeur devenu rappeur ne se démonte pas pour autant et répond avec un certain optimisme à ses détracteurs . C'est à partir de son compte Instagram que Dinor s'est exprimé au sujet de la polémique, bien décidé à faire taire ceux qui doutent de lui . Ainsi pouvait - on lire les quelques lignes suivantes dans une de ses stories : "Ça me fait rire de voir tous ces jaloux . Merci à ceux qui soutiennent et vous verrez par vous même . Bisous"

Extrait d'une story Instagram de Dinor (capture Instagram)

Si pour le moment nombreux sont difficilement convaincus par cette collaboration improbable, seule la sortie de ce feat donnera tort aux sceptiques, même si à l'heure actuelle aucune confirmation n'a été donnée du coté de l'équipe de Drake .