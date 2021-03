Dinor encense encore Ninho : "plus fort que Drake, Eminem, Biggie..."

Le capitaine du FC Ninho a encore frappé !

par Team Mouv'

On dirait que le petit plaisir de Dinor, c'est relancer le débat sur la puissance de Ninho. Alors qu'il s'était déjà risqué à affirmer que notre N - I national était plus fort que le légendaire 2Pac, le rappeur et footballeur vient de récidiver . Sur ses réseaux sociaux, il s'est amusé à relancer le débat à sa manière : avec des grosses déclarations chocs !

"Ninho plus forte que Tupac, Biggie, PopSmoke, Eminem, Rihanna, Drake__, Migos" écrit le footeux dans sa story . . . rien que ça !

Capture de la storie de @dinor.rdt

Dinor en admiration devant Ninho

On le sait tous, Ninho est l'un des plus grand rappeurs français de sa génération . D'ailleurs, le Duczer lui - même est d'accord avec cette analyse. Mais ici Dinor fais preuve d'un léger . . . chauvinisme . Le but de ce genre de déclaration est plutôt évident : faire parler de Ninho et lui faire savoir son admiration . Ses premières déclarations sur le fait que Ninho soit plus fort que 2Pac avaient choqué pas mal d'internautes . Cette fois - ci, il s'attaque à 7 figures légendaires du rap américain . . . ça va piquer en commentaires !

En début d'année, Dinor était l'invité de Céline, Fif et Cefran dans l'émission Mouv' Rap Club . Il avait parlé de sa carrière dans laquelle il alterne entre son activité de rappeur, et celle de footballeur professionnel . Il était également revenu sur la création de Ronaldinor, son deuxième album sorti à cette période !