Diddi Trix de retour avec un nouvel EP

Diddi Trix dévoilera ce 21 janvier son nouvel EP "Dope Boyz" composé de 5 titres inédits.

Après plus de 2 ans sans avoir sorti de projet solo, Diddi Trix reviendra ce vendredi 21 janvier avec un nouvel EP intitulé Dope Boyz et composé de 5 sons inédits, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Enfin le retour

En 2019, Diddi Trix sortait son premier projet Trix City. Depuis, le rappeur n'est apparu que dans quelques featurings notamment avec Luv Resval et dans la BO d'***"En passant pécho" sur le titre Bad Boy Records* avec Cheu-B. En septembre 2021, le rappeur originaire de Bondy en Seine-Saint-Denis était enfin réapparu sur la scène du rap français avec la sortie du freestyle *Ici ça vend* pour Rapelite**.

Mais c'est ce lundi 17 janvier seulement que Diddi Trix a annoncé sur Instagram son retour avec un projet solo qui sera disponible ce vendredi 21 janvier, pour bien commencer l'année. En effet, il a dévoilé la cover de son EP Dope Boyz qui sera composé de 5 morceaux inédits. La sortie de ce nouveau projet sera également accompagné du clip de Pac Man qu'il tease déjà depuis plusieurs jours sur ses réseaux sociaux.

En plus de cette annonce qui fait déjà plaisir, La Trix a fait une double annonce en déclarant également "Restez concentrés on va enchainer très vite Trix City 2 est déjà prêt".

Cette longue absence lui aura au moins laissé le temps de préparer son retour en force pour 2022. Même si cet EP ne sera pas grandement fourni en sons, on a hâte de pouvoir enfin découvrir la suite.