Diddi Trix bientôt de retour ?

Diddi Trix, son entourage tease un retour

par Team Mouv'

Après plus de deux ans sans projet solo le rappeur de Bondy semble plus proche que jamais d'un retour .

Un retour attendu

Depuis deux ans La Trix s'était contenté de quelques apparitions, notamment sur la BO d'"En passant pécho", mais pas suffisantes pour contenter ses fans . L'auteur du fameux "Chien d'la casse" semble cette fois ci bel et bien de retour . En témoignent sa story et le tweet de son label AWA, laissant tous les deux sous entendre la sortie d'un fresstyle en septembre pour Rapélite . L'artiste, qui avait marqué les auditeurs avec son phrasé original et son projet Trix City, vient donc reconquérir un public rap qu'il a longtemps laissé sans nouvelle .

Diddi Trix - Story Instagram

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce freestyle marquera t il le début d'un vrai retour pour Diddi Trix ? Une chose est sûr le

Bondynois délivrera une proposition originale comme il sait si bien le faire . Restons donc aux aguets en ce mois de septembre pour suivre les avancées du rappeur .