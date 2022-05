Diam's : une date pour la sortie de son docu en salles de cinéma

Le documentaire de Diam's sortira au cinéma lors de dates exceptionnelles.

par Team Mouv'

Annoncé récemment, le retour de Diam's à travers son documentaire Salam se fait plus qu'attendre. Si celui-ci était d'ores et déjà programmé au Festival de Cannes pour le 26 mai prochain, à l'occasion d'une projection spéciale, il verra également le jour en juillet, sur deux dates exceptionnelles, au cinéma.

Salam au cinéma

Fin avril dernier, Diam's faisait l'annonce que plus personne n'attendait, après plus de 10 ans d'absence. Si celle-ci ne reviendra pas dans le rap game, son histoire pourra être racontée à travers un film documentaire diffusé sur BrutX mais pas que...

En effet, prévu pour la rentrée sur la plateforme de streaming de Brut, Salam bénéficiera également de deux dates exclusives au cinéma le 1er et 2 juillet prochain, comme annoncé ce lundi 16 mai. Avec plusieurs séances proposés sur une même journée, ces diffusions spéciales et limitées sont rendues possible grâce à un décret sur les visas temporaires, qui offre la possibilité à certains formats d'obtenir des dérogations pour programmer une oeuvre dans les salles de cinéma, dans un nombre de séances limitées, comme a pu notamment le faire Nekfeu avec Les étoiles vagabondes.

Si l'ancienne rappeuse ne sera probablement pas de la partie pour une apparition publique, la nouvelle a déjà eu de quoi mettre les fans en émoi.