Diam's : un docu exclusif sur "sa face cachée"

RMC Story diffuse ce mardi 21 septembre le docu exclusif sur "La face cachée de Diam’s". .

par Team Mouv'

Diam's manque aux français depuis qu'elle a fuit les projecteurs en 2012 et elle fascine toujours . RMC Story a décidé de mettre en lumière la rappeuse d'origine chypriote et sa vie dans un docu inédit .

"Petite banlieusarde issue du 91"

Mélanie Georgiades de son vrai nom, a eu un parcours hors norme . Ce mardi 21 septembre à 21h05 Rachid M’Barki présentera son histoire dans le documentaire intitulé La face cachée de Diam’s sur RMC Story .

Ce reportage signé Guillaume Genton et Thibault Gitton retrace son histoire unique de son enfance dans l'Essone jusqu'à son succès grâce à des témoignages. Les séquences relatent son poste de directrice du label Motown France, l'arrêt de sa carrière, sa conversion à l'islam, son mariage, son implication dans l'humanitaire . Sans oublier les moments plus sombres de la vie de Mélanie comme les chantages et les menaces qu'elle a supporté, la dépression et l'addiction aux médicaments .

"J'aime pas les strass moi"

Les hits de Diam's comme DJ, Ma France à moi, La Boulette, Jeune Demoiselle, ou bien Marine résonnent toujours. Comme le rapporte TV Mag Le Figaro, le journaliste Olivier Cachin explique que Diam's a changé les codes du game : "le rap, et encore plus le rap français, ça ne peut être que masculin» . Elle va briser cette malédiction" . Mais il n'oublie pas de souligner que "La notoriété, Diam’s ne la gère pas, elle la prend de plein fouet, ça lui échappe complètement" . C'est d'ailleurs pourquoi elle s'est retirée du showbiz pour vivre sa vie de famille, on le sait bien Mél' n'est "pas d'humeur à ce qu'on ( lui ) prenne la tête" ouais ouais !