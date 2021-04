Diam's : Camélia Jordana, Vitaa et Amel Bent reprennent "Marine", un extrait dévoilé

Les 3 artistes vont rendre hommage à Diam's en reprenant "Marine", son classique de 2004.

Il y a plus de 16 ans, la rappeuse Diam's nous dévoilait son morceau Marine. Véritable lettre ouverte à celle qui est aujourd'hui la dirigeante du Rassemblement National, elle y dépeignait une société fracturée et prônait un anti - racisme militant en critiquant la politique de la famille Le Pen . Pour rendre hommage à ce grand texte du rap français, Camélia Jordana, Amel Bent et Vitaa ont indiqué travailler sur une reprise qui sera disponible très bientôt !

Cette nouvelle version de Marine revisitée à la sauce R & B devrait être disponible ce vendredi 2 avril 2021 selon les informations partagées par les artistes sur leurs réseaux sociaux .

"Moi, j'emmerde . . . "

Dans ce court extrait de 30 secondes, on peut entendre que les 3 chanteuses ont adapté le texte de la chanson écrite par Diam's en 2004 à l'actualité : "Marine j'ai peur que dans quelques temps t'y arrive et que nous devions tous foutre le camp" chantent Vitaa, Amel Bent et Camélia avant de se lancer dans un refrain chanté : "Moi j'emmerde qui ?" vous connaissez déjà la réponse . . .

Diam's toujours dans les coeurs

Bien que l'ex rappeuse ait décidé de mettre un terme à sa carrière en 2012 avant de se consacrer uniquement à sa vie privée, ses fans continuent d'entretenir le mythe de Mélanie . Récemment une interview de l'INA a refait surface dans laquelle elle s'exprime sur sa vision de la musique . À seulement 18 ans, Diam's était une jeune femme mature et passionnée qui avait déjà toute d'une grande !