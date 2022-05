Diam's a officiellement annoncé son retour avec un documentaire

Diam's est de retour pour un documentaire programmé au Festival de Cannes.

par Team Mouv'

On n'y croyait plus, même si c'était dur de s'y faire : Diam's a finalement annoncé son retour après des années loin des radars, et cette annonce a aussitôt fait disjoncter le rap game.

Non, vous ne rêvez pas : comme les bandanas, les baggy et les sacs banane, Diam's, la daronne du rap français, est officiellement de retour après avoir marqué les années 2000. Après plus de dix ans d'absence, la rappeuse qui nous avait bercé au début du siècle avec les mythiques La Boulette et Confessions nocturnes, a bel et bien décidé de revenir sur le devant de la scène.

De la rumeur à la réalité

"Jeune demoiselle" a une bonne nouvelle : Mélanie Georgiades, que l'on connaît tous sous le nom de Diam's, est de retour avec un nouveau projet. Celle-ci n'a pour autant pas décidé de se remettre au rap : pour sortir de son silence, elle a décidé de sortir un documentaire, Salam, revenant sur son parcours. Le film est programmé pour être diffusé au Festival de Cannes, comme l'a révélé le line-up vendredi 29 avril.

Booba - Instagram ©undefined

Le documentaire de l'idole des années 2000 a été co-réalisé avec l'aide de Houda Benyamina, que l'on connaît pour Divines, pour lequel elle a déjà obtenu une caméra d'or à Cannes. Si cette rumeur traînait déjà dans le milieu du rap, elle a à présent été officialisée. Et, de toute part, c'est l'euphorie : sur les réseaux, les fans s'emballent déjà, tandis que le Duc lui-même a marqué l'occasion, balançant à sa collègue un # "force".

Le début d'un retour de Diam's sur la scène publique ? On l'espère, même si, pour l'instant, aucune image du documentaire n'a été partagée.