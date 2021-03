Diam’s à 18 ans : "Ça sert à rien de faire du rap pour rien raconter"

Une interview réalisée par Diam's en 1999 vient de refaire surface, grâce à l'INA.

par Team Mouv'

Une interview de Diam's datant de 1999 vient de refaire surface, révélée par l'Institut National de l'Audiovisuel ( INA ) . On y retrouve la jeune Mélanie aka Diams dans l'insouciance de sa jeunesse . En polo Lacoste et la clope au bec face aux caméras, elle répond sans gêne aux questions des journalistes .

Petite, mais déjà grande

Du haut de ses 18 ans, l'artiste parle avant tout de l'importance selon elle de l'écriture dans le rap . Bien qu'elle soit très jeune, l'interview révèle chez Diam's une grande conscience artistique et une maturité remarquable.

"Parce que le petit de 8 ans ou le petit 12 ans, il va t'écouter mais tu ne vas rien lui apporter__ . " explique la rappeuse .

De l'amour pour sa mère

Elle reviendra également avec beaucoup de tendresse sur les relations qu'elle entretient avec sa mère, à qui elle voue un amour sans faille : "Elle est là, partout !" dit Mélanie .

A l'ombre du showbiz

Après une longue carrière couronnée de succès, la chanteuse mettra un terme à son activité artistique en 2012 et se concentrera ensuite sur sa vie privée. Volontairement discrète, elle est resté le plus éloignée possible des médias et du showbusiness .

Elle n'en reste pas moins une légende du rap français qui reçoit régulièrement les hommages des MCs de la nouvelle génération . Récemment, Hatik lui à carrément dédicacé un morceau entier intitulé A la Mélanie. Et la chanteuse et humoriste Camille Lellouche a même eu la chance de la rencontrer !