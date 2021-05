Di-Meh et Lefa dévoilent leur collab' "Bleu pâle"

Di-Meh et Lefa ont fusionné sur le titre "Bleu Pâle" et le résultat est électrisant !

par Team Mouv'

A peine 4 jours avant la sortie de son tout premier album studio intitulé Mektoub, Di - meh vient de dévoiler le fruit de sa collaboration avec Lefa . L'artiste belge a décidé de dévoiler cette collaboration précisément le 10 mai : "Vous savez quel jour on est ? ! ? C’est « le 10 MAI » Vous savez à quelle point ce jour compte à mes yeux !" expliquait - il .

Le jour national de Di - Meh

Au delà du petit jeux de mots, Di - meh nous a proposé du très lourd avec cet extrait de son premier album . Sur une instrumentale brûlante signée Youngk, Di - meh et Lefa se lancent dans un passe - passe endiablé de plus de 2 minutes ! Les punchlines s'enchaînent à une vitesse folle et comme toujours avec Lefa, il y a du gros flow ! Dans le clip de Bleu pâle signé NATAS3000, on retrouve Di - Meh et Lefa très détendus, entrain de chiller en roulant dans un superbe voiture "Oldschool" . Le clip est à découvrir ci - dessus .

"Lefa et Di - Meh dans la Kitchen, comme a Brooklyn, passe une instru' on la bousille"