"Deux frères" de PNL est l'album le plus vendu de la semaine

Sorti en 2019, "Deux frères" de PNL bénéficie de la tournée du duo pour réaliser des gros scores.

par Team Mouv'

PNL est tout simplement inarrêtable. Le duo, qui vient de partir en tournée, enregistre des chiffres de ventes importants sur l'ensemble de son catalogue, et plus précisément sur l'album Deux frères.

Meilleure vente de disque, 3 ans après

Alors même que l'album est sorti en avril 2019, il y a déjà 3 ans, Deux frères est le projet rap le plus vendu de la semaine en France, avec 6535 ventes sur sept jours. Ce chiffre est au dessus du deuxième du classement, Jefe de Ninho, avec 1000 ventes de plus. L'album Dans la légende aussi bénéficie de la tournée, et a réalisé 3735 ventes sur la semaine.

À noter également que depuis le lancement de la tournée, le site spécialisé Ventes Rap a révélé une augmentation de 1,3 millions de streams supplémentaires des deux frangins, sur l'ensemble de leur discographie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix