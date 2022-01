"Deux frères" de PNL : dans le Top 20 des meilleures ventes d’albums de 2021 en France

Deux ans après, l'album de PNL "Deux frères" est toujours plébiscité.

par Team Mouv'

C'est le duo incontournable du rap français, Ademo et N.O.S enchaînent les succès projet après projet. Le dernier en date est leur album Deux frères sorti le 5 avril 2019.

Avec leur troisième album studio, Ademo et N.O.S ont décroché le deuxième disque de diamant de leur carrière (après dans La Légende). Une performance assez incroyable pour un duo en totale indépendance qui n'a jamais signé chez une grosse maison de disque et qui aurait même refusé une avance d'Universal Music.

Avec cette nouvelle certification, les frangins des Tarterêts, se sont élevés encore un peu plus au sommet du panthéon du rap français (en termes de succès) pas loin des Nekfeu, Gims, Soprano (3 fois disques de diamant).

Les deux frères toujours autant appréciés

Les deux frères restent bien discrets et ont communiqué ces deux dernières années concernant la pandémie, ou encore le report de leur tournée ou récemment pour la bonne cause.

En effet, silencieux quant à leur musique et leurs projets, ils ne sont pas moins actifs lorsqu'il s’agit des causes qui leur tiennent à cœur. Le 23 décembre 2021, les deux frères ont refait surface et ont recruté un père noël pour distribuer des cadeaux aux enfants de leur quartier des Tarterêts.

Malgré ce silence coté musique, PNL peut toujours compter sur ses fans même deux ans après la sortie de leur opus puisque leur album Deux frères se retrouve dans le top 20 des meilleures ventes en 2021 en France !

En effet, le projet se hisse à la 19ème place derrière Ultra de Booba et devant des projets comme L'étrange Histoire de Mr. Anderson de Laylow ou Le Classico Organisé de Jul :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix