"Des membres de la Sexion d'assaut m'ont aidé" Black M de retour avec le single "Outfit"

Black M a présenté son dernier single "Outfit" au magasin Célio sur les Champs-Elysées, c'est extrait de son 4e album studio "La légende black" qui sortira à l'automne.

par Faouzi Tritah

Black M a commencé à travailler sur son 4e album studio avec une promesse qu'il n'a pas tenu. Ne jamais installer un studio chez lui car "la maison c'est la maison!" Mais avec le confinement le pilier de la Sexion d'assaut a sauté le pas!

Une aide précieuse de la Sexion d'assaut

En pleine tournée avec la Sexion d'assaut Le retour des rois -où le groupe a déjà vendu 300 000 tickets-, Black M a décidé de revenir pendant une petite trêve des concerts. "J'ai travaillé dessus pendant tout le confinement et là je me suis dit c'est le moment." Black M a pu s'appuyer sur des tauliers de la Sexion *"Sur le morceau Outfit on ne dirait pas comme ça mais il y a du* Maska!" Barack Adama a participé à la direction artistique et Gims à la validation.

"La légende Black", une évidence pour le nom de l'album

"J'ai pris le morceau que je kiffais le plus de ma carrière" Black M

Le titre de l'album est naturellement une référence au morceau La légende Black ft. Dr.Beriz issu de l'album "Les Yeux plus gros que le monde" Pour son 4e projet Black M a décidé de ne pas raisonner comme d'habitude "Avec un public large on ne sait pas toujours où aller on se dit est-ce qu'il faut aller là ou là? Alors j'ai pris le morceau que je kiffais le plus de ma carrière et je me suis dit je vais dans ça." Dr.Beriz (qui est en ft. sur "Outfit") l'a ensuite aidé sur toute la création de l'album.

Des "gros délires" en perspective

Black M l'a montré dans sa carrière, il ne s'est jamais rien interdit "le morceau Mme Pavoshko à cette époque là (2014) personne ne faisait ce style de morceau, aujourd'hui (...) il y a beaucoup de morceaux festifs, je ne suis pas le précurseur mais je fais partie de ceux qui ont lancé ce style de morceau et je vais appuyer dans ça..." "De toute façon poursuit-il c'est là où mon public se retrouve."

"On va faire des Kanye West-eries! Black M

Quand il évoque la philosophie de Légende Black son 4e album studio, le rappeur explose de rire "On a tenté, je vous dit la vérité mais on kiffe! On est une équipe y'a du monde autour dont la Sexion d'assaut, on va faire des Kanye West-eries, des Outkasteries, ça m'identifie, c'est du Black M !"

Black M a prévu de sortir un autre single "avant l'été" et de sortir "La légende Black" à l'automne après la tournée du retour des rois et les dernières dates de sa tournée solo.