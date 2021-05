Demon One tout sourire depuis qu'il s'est fait refaire les dents !

L'ancien de la Mafia K'1 Fry vient de dévoiler son nouveau sourire sur ses réseaux, le résultat est magnifique !

Il y a des images qui donnent directement le sourire ! Et c'est le cas de la dernière vidéo postée sur les réseaux sociaux par Demon One. L'ancien de la Mafia K'1 Fry vient en effet de surprendre ses fans en leur dévoilant son tout nouveau sourire . Durant toute sa carrière, le rappeur du 94 avait été "moqué" pour ses soucis de dentition .

Demon tout sourire !

"Moi j'ai pas de dents, mais il y en a qui n'ont pas de coeur" disait - il dans une interview postée par Konbini en 2019 . Mais les moqueries sur les dents de tonton Demon, c'est terminé ! Sur ses réseaux, il vient de dévoiler son tout nouveau sourire digne d'une publicité pour des dentifrices . C'est une excellente nouvelle pour l'artiste qui, même si il était totalement décomplexé sur la question, semble hyper - heureux de ses nouvelles dents ! "Nouvelles dents, nouvelle vie !" écrit le rappeur en commentaire de sa vidéo postée sur Instagram :

"Alors, c'est propre hein ! ?"

Demon n'a pas partagé cette vidéo pour frimer mais plutôt pour remercier les gens qui ont rendu possible cette intervention . Il apparaît dans un premier temps masqué avant de nous dévoiler son joli sourire accompagné d'un petit ricanement qu'on connait si bien ! "Je suis content, on est rentré ce matin" explique t - il dans cette vidéo postée dimanche 30 mai 2021 sur les réseaux . "Super content, super heureux, merci à l'as du corps" explique t - il avant de remercier un florilège de personnes ayant rendu possible cette opération . "j'suis grave heureux et grave content" conclue t - il avant de nous envoyer un dernier sourire Freedent . . . qu'est ce que ça fait plaisir !