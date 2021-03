Demi Portion freestyle sur "Without Me" d'Eminem avec Eklips au beatbox

Les deux amis se sont fait un petit kiff en enregistrant ce freestyle de moins d'une minute.

par Team Mouv'

C'est bien connu : le rappeur Demi Portion kick comme pas deux. Mais l'enfant de Sète ne rate jamais une occasion de nous le rappeler et c'est ce qu'il vient de faire une fois de plus en postant sur ses réseaux un petit freestyle enregistré avec son poto Eklips, beatboxeur de renom !

S/O Eminem & Dr Dre

En rejouant l'instru cultissime du son Without Me d'Eminem avec son micro, Eklips enflamme littéralement le flow de Demi - P . L'organisateur du "demi - festival" découpe le beat avec un phrasé sec, poétique et archi - maitrisé, le tout avec un grand sourire . Et nous aussi, on s'en régale : "Ce fut une belle expérience avec le talentueux Eklips pour représenter le Hip Hop en moins d’une minute" explique Demi - Portion dans son post :

Des nouvelles de Rachid ?

Il y a quelques jours, notre journaliste Yasmina vous donnait quelques nouvelles du MC de Sète qui prépare un hommage à Brassens dans leur ville natale commune à l'occasion du centenaire de la mort de l'artiste . D'ailleurs, il parait que Rachid garde bon espoir pour l'édition 2021 de son festival Hip Hop . Ca fait plaisir !

"Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction", Demi - P nous avait balancé un petit clip estival plein de bonne humeur intitulé Phénoménal en décembre dernier . Et en mai 2020, il dévoilait son EP 1990.