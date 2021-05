Demi Portion confirme que le Demi festival revient à Sète en 2021

C'est officiel, le Demi Festival se tiendra bien à Sète cette année !

par Team Mouv'

Les fans de concerts de rap peuvent se réjouir : Demi Portion vient d'annoncer que son Demi Festival se tiendrait bien cet été dans sa ville de Sète. En 2019, la quatrième édition avait été couronnée de succès, le festival revient donc cette année ! Rendez - vous en août 2021.

Des premiers noms très prometteurs !

Dans la courte annonce que Demi - Portion a posté sur ses réseaux sociaux, l'artiste est hyper optimiste : "Alors, vous êtes chauds pour le Demi festival ?" demande le rappeur, "Du mercredi 11 au samedi 14 août 2021 à Sète" annonce t - il ! Comme pour chaque édition du festoch, on s'attend à un line - up de folie et Rachid nous a déjà dévoilé quelques noms qui laissent rêveurs : "Rim'k / Deadi / Kacem Wapalek et d’autres artistes sur la scène du théâtre de la mer !" promet l'organisateur :

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La billetterie ouvre en Juin

Pour tous ceux qui sont impatients d'acheter leurs places, il va falloir attendre encore un peu . Demi Portion rappelle que l'ouverture la billetterie se fera fin juin . D'ailleurs, d'ici là, d'autres artistes seront venus grossir la line - up ! On a hâte de voir tout ça . En début d'année, l'artisan du bic était dans nos locaux, invité par Céline, Fif et Pascal Cefran dans l'émission Mouv' Rap Club.