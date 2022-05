Demi Portion annonce un premier nom et les dates du Demi Festival

Demi Portion confirme le Demi Festival à Sète en 2022.

par Team Mouv'

Demi Portion dévoile les dates du Demi Festival, un festival 100% rap qu'il organise pour la 6ème année au Théâtre de la Mer à Sète.

4 jours de pur rap

Préparez votre été, le Demi Festival revient pour sa 6ème édition. Annoncé sur les réseaux sociaux, son initiateur qui n'est autre que Demi Portion a dévoilé les dates de celui-ci qui se tiendra en aout prochain.

En effet, c'est sur Twitter que le rappeur a communiqué les dates d'un des rassemblements les plus attendus par les fans de rap français et celui-ci débutera dès le 10 août jusqu'au 13, pour 4 jours de pur kiffe avec la présence d'Oxmo Puccino, le parrain de l'événement, comme déclaré par l'artiste ce 23 mai "J’annonce que le DEMI FESTIVAL 2022 aura lieu à Sète du 10 au 13 août. 4 jours de rap non stop ! Je remercie notre parrain @oxmopuccino qui nous fera l’honneur d’être présent à mes côtés.".

La billetterie ouvrira le 12 juin prochain à midi et l'organisateur a déjà annoncé le nom de celui qui ouvrira le bal qui n'est autre que Médine.

Si la programmation est déjà bouclée, il va falloir patienter pour connaitre chaque nom, qui devront être révélés petit à petit.