Demi Portion annonce l'ouverture de la billetterie de la 5e édition du Demi Festival !

L'enfant de Sète va bientôt ouvrir la billetterie de son "Demi-Festival" !

par Team Mouv'

Pour le plus grand plaisir des amoureux de rap français, Demi Portion va bientôt ouvrir la billetterie de la cinquième édition de son Demi - Festival qui se tiendra cet été à Sète ! Selon le rappeur lui - même, les premiers billets seront mis en vente à partir du 4 juillet 2021 . Le Demi - Festival est un évènement "fait maison", avec amour et passion. Il met à l'honneur le rap français sous toutes ses formes et la culture hip - hop toute entière ! Voilà ce qu'il nous faut pour oublier en musique la période d'ennui profond que le monde vient de traverser .

Du 12 au 14 août !

Sur Twitter, Rachid apparait tout sourire face à la magnifique scène du théâtre de la mer dans sa ville de Sète . "Comment allez - vous ? Je vous annonce que la billetterie du Demi Festival ouvrira le dimanche 4 juillet 2021 à midi pile" promet le rappeur, "5ème édition qui aura lieu du 12 au 14 août 2021 au théâtre de la mer à Sète" poursuit - il .

Déjà des premiers ( gros ) noms

Fin mai, Demi P nous avait annoncé officiellement que son festival pourrait avoir lieu en dépit des mesures sanitaires de moins en moins strictes, mais toujours contraignantes. Il en avait profité pour nous confirmer la venue de Rim'k / Deadi / Kacem Wapalek et bien d’autres artistes qui devraient venir grossir cette line - up .

Vous pouvez compter sur l'artisan du bic pour faire de cet évènement une grosse fête qui fera vibrer la ville de Brassens toute entière !