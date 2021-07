Demi Festival : la programmation annoncée et c’est déjà complet !

Les fans de rap français ont dévalisé la billetterie du Demi Festival...

par Team Mouv'

Alors que Demi Portion nous annonçait fièrement la tenue de la cinquième édition du Demi Festival cette année à Sète, la billetterie est déjà à sec ! Les amateurs de rap français ont été séduits par une programmation qui s'annonce mythique du 12 au 15 août .

Un line up légendaire

Pour cette reprise de ce festival déjà culte, Rachid a décidé d'envoyer le paquet sur la programmation . Tous les styles et toutes les générations de notre bon vieux peura hexagonal seront représentés : De Kacem Wapalek à Passi en passant par X - Men, Arsenik et 3e Oeil . . . tout y est ! En plus, des "invités surprises" sont à prévoir, alors que demande le peuple ? !

La billetterie dévalisée

Sans surprise, les auditeurs de rap se sont littéralement rués sur la billetterie dès son ouverture ce 4 juillet 2021 . Résultat le festival affiche déjà complet . . . "vous êtes impressionnants" écrivaient les organisateurs sur la page officielle du festival . Il faut dire que la programmation est très alléchante et les prix aussi : 27e le billet pour la journée et 75e pour le pass 3 jours = rupture de stock instantanée :

Le théâtre de la mer accueillera donc des concerts de grande envergure du 12 au 15 août au cœur de la ville de Brassens . Les petits chanceux qui ont pu réserver leurs places à temps vont probablement faire beaucoup d'envieux . Déjà sur Facebook et Instagram, les premiers déçus réclament plus de billets !