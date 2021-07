Deen Burbigo crache son feu dans le clip "Ojiisama"

Avec "Ojisisama", Deen Burbigo nous montre qu'il n'a rien perdu de son flow !

par Team Mouv'

Depuis son retour très réussi avec l'EP OG San Vol . 1 disponible depuis vendredi 9 juillet 2021, le rappeur parisien Deen Burbigo revient très fort en nous envoyant le clip Ojiisama. On y retrouve un Burbigo en grande forme et toujours bien entouré ( S/O Eff Gee ) . Au microphone, on comprend très vite qu'il n'est pas là pour blaguer .

Ca commence très fort !

Dès les premières rimes, Deen frappe fort : "Le rap, c'est un truc de gole - mon, en vrai, j'ai bien l'seum d'être un de ces caves" assène le rappeur de L'Entourage . Avec son arrogance et l'aisance technique qu'on lui connait, OjiiSan rappe un texte teinté d'égo - trip et de rage de vaincre . A l'image, il semblerait que le rappeur se soit entouré de figurants, c'est à dire de fans, pour clipper dans les rues de Paris. "Merci à ceux qui se sont déplacé pour l’event ! " commente l'artiste en partageant son nouveau clip sur Instagram !

Wavy comme jamais quand j'kick même ta mamie danse !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Burbigo est de retour

Depuis la sortie de l'EP intitulé OG San Vol . 1, Deen signe un retour en grandes pompes . Le projet qui comporte 7 titres solo et 1 seul featuring a reçu un bel accueil de la part du public . Pour son seul feat, Deen a évidemment choisi de croiser le mic avec son frère de musique Nekfeu. C'est ensemble qu'ils ont commencé à se passionner pour le hip - hop au sein du collectif L'Entourage. 4 ans après leurs dernière collaboration, les fréros du micros se retrouvent le temps d'un son sur le titre Agent Orange.