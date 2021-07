Deen Burbigo annonce une tournée pour 2021

Les concerts reprennent et Deen Burbigo nous fait le plaisir d'annoncer sa tournée.

par Team Mouv'

Depuis son retour très réussi avec l'EP OG San Vol . 1 disponible depuis vendredi 9 juillet 2021, le rappeur parisien Deen Burbigo a balancé le clip Ojiisama.

Décidément les bonnes nouvelles continuent ! Que les fans de Deeen se réjouissent, le rappeur vient d'annoncer sa tournée soit 8 dates pour octobre/novembre 2021 .

OG San Vol . 1 est disponible

Deen Burbigo nous a dévoilé son nouvel projet intitulé OG San Vol . 1 le 9 juillet 2021 . On y retrouve un Burbigo en grande forme et toujours bien entouré ( S/O Eff Gee ) . Au microphone, on comprend très vite qu'il n'est pas là pour blaguer .

Le projet comporte 7 titres solo et 1 seul featuring et a reçu un bel accueil de la part du public . Pour son seul feat, Deen a évidemment choisi de croiser le mic avec son frère de musique Nekfeu.