De Marseille à Naples : il était une fois AM La Scampia

A l'occasion de la sortie de son album Triste Fête, portrait du nouvel ambassadeur du rap marseillais en Italie, AM La Scampia.

par Jérémie Léger

De IAM à Jul en passant par la FF, les Psy 4 de La Rime, SCH, Soso Maness et Naps, c'est grâce à tous ces artistes et tant d'autres que le rap marseillais a pu poser durablement son empreinte sur la carte du rap français et marquer l'Histoire du hip-hop. Mais à l'heure où la scène musicale de la cité phocéenne bénéficie encore du rayonnement offert par la vague bleue et blanche de 13 Organisé, il y en a en particulier qui a clairement le mistral en poupe. Son nom ? AM La Scampia.

Issu de la même génération de rap que Jul, SCH, Kofs, le Ghetto Phénomène ou encore Naps, il ne s'est pourtant pas retrouvé sous le feu des projecteurs en même temps que tous ses collègues. Disons-le, beaucoup l'ont découvert sur a compilation 100 % marseillaise sortie en 2020. Et encore, soyons honnêtes, son nom était noyé dans la masse des plus gros poissons du projet.

Aujourd'hui, les choses ont bien changé : après plus d'une dizaine d'années passées à rapper dans l'ombre de ses congénères, le voilà près à exploser avec son tout premier album, Triste Fête. Mais ne vous fiez pas à cette mention simpliste et réductrice de « premier album », car en dépit d'avoir encore peu de projets à son actif, AM La Scampia est déjà un artiste haut en couleur avec de belles (et tristes) histoires à raconter.

Faux départ

Amine de son vrai nom commence à rapper à l'âge précoce de quatorze ans. Comme bon nombre de rappeurs marseillais avant lui, il fait ses premières armes au micro dans les guinguettes de la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit en fait de traditionnelles fêtes de quartiers marseillaises dans lesquelles le voisinage se retrouve l'été pour prendre l'apéro, manger bien comme il faut et assister à des concerts. Seulement, à la différence de beaucoup, La Scamp ne se contente pas de se faire connaître là où il a grandi, à savoir dans son fief de Gignac, mais bien partout dans et autour de Marseille. Très vite alors, le jeune débrouillard va devenir un incontournable de la cité phocéenne.

Lancé dans le circuit sur les chapeaux de roues, il était promis à une irrésistible ascension dans le game, mais de graves soucis personnels vont le rattraper et ne manqueront pas d'entraver sa route. Le jeune rappeur est malheureusement contraint de laisser ses rêves musicaux sur le bord de l'A7. Pour l'instant.

En conflit avec lui-même et les siens, il quitte la maison familiale à dix-sept ans pour voguer au gré des vents. Pour se retrouver, AM La Scampia va entamer un tour d'Europe en solo et voyager partout où il peut. La France, la Suisse, l'Espagne, mais surtout l'Italie et Naples, ville dans laquelle il trouvera un second port d'attache au point d'en tomber amoureux. Sur le qui-vive, dans le doute et l'introspection permanente, il revient finalement à Gignac après plusieurs années de vadrouille, non pas pour faire du son, mais ouvrir un snack. Un snack qu'il baptisera La Scamp selon les conseils avisés de ses clients, en référence à La Scampia, cette sulfureuse banlieue de Naples réputée pour être une plaque tournante de la mafia italienne et l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe.

A mesure qu'il fait tourner les grillades pour une clientèle férue des matchs de l'OM, il met la musique entre parenthèses pendant six ans. Il s'occupe tranquillement de sa petite affaire, mais ne tardera pas à retrouver son premier amour. Motivé par certains artistes italiens, comme la chanteuse Cesária Évora (qui lui rappelle sa mère), le rappeur milanais Ghali et le producteur Charlie Charles entre autres, il reprend progressivement le chemin des studios.

Grazie Lacrim

Alors qu'il filme quelques clips dans son quartier, l'un d'entre eux va attirer l'attention de Lacrim alors qu'il est en prison. Captivé par sa musicalité, son sens de la mélo et son écriture évoquant la rue, l'auteur de R.I.P.R.O a de gros projets pour lui. Dès sa sortie du placard, El Tigre s'empresse de le contacter et que de lui proposer une collab, il propose de le signer. Une offre impossible à refuser pour La Scamp.

Quelques jours plus tard, les deux hommes se rencontrent à Paris, enregistrent ensemble et le marseillais intègre immédiatement les rangs du label Plata O Plomo. La musique lui tant les bras, mais non sans une certaine amertume puisqu'à la signature de son premier contrat, il sera contraint de fermer définitivement son snack, faute de repreneur.

Pas le temps pour les larmes cependant, car AM a du pain sur la planche. Pour célébrer son arrivée sur le label de Lacrim, ce dernier lui offre une opportunité en or et assez rare pour être mentionnée : le privilège d'avoir un morceau solo sur son deuxième album Force & Honneur. Le public découvre ainsi AM La Scampia pour la première fois sur le titre Histoire de.

Les retours sont bons, mais ce n'est rien comparé à ce qui va arriver ensuite. Les deux compères vont pour la première fois unir leurs forces sur un titre qui va tout changer : Maradona. Au-delà de rendre un hommage autotuné au légendaire joueur argentin El Pibe de Oro, le morceau dansant à souhait nous transporte instantanément dans l'ambiance mafieuse de l'Italie des années 70 façon Scarface. Plus qu'être le premier gros carton commercial de La Scampia avec à ce jour près de 30 millions de vues sur Youtube, ce single, c'est une connexion humaine qui illustre parfaitement ce que signifie le mantra Force et Honneur.

Pour Amine, Lacrim est plus qu'un mentor ou un reufton, c'est une bénédiction. Il lui doit beaucoup et il le sait. C'est bien lui qui est venu le chercher en plus de l'avoir sollicité pour sa tournée. C'est même lui qui plus tard lui a conseillé de prendre son envol après l'avoir pris sous son aile, en l'épaulant dans la création de son propre label, 1092 en 2021. Un chiffre qui évidemment n'a pas été choisi au hasard puisqu'il représente le nombre exact de kilomètres qui sépare sa ville de naissance, Marseille, à Naples, sa ville d'adoption.

Ti amo Napoli

On l'a dit AM a beaucoup voyagé dans sa vie. Au gré de son tour d'Europe, son meilleur point d'ancrage reste incontestablement l'Italie. Il a commencé par le Vatican, avant d'aller à Pise, Rome, la Toscane, puis Venise. Mais c'est bel et bien pour Naples qu'il aura le coup de foudre. Là-bas, il se sent immédiatement chez lui tant la ville lui rappelle le Marseille de son enfance, celui des années 90. La ferveur des quartiers populaires et ses habitants accueillants malgré les difficultés du quotidien, la bonne bouffe, la cosmopolitanie, la passion du foot, la musique, la côte maritime, la chaleur climatique et humaine malgré les règlements de comptes... Bref, tout y est, le bon comme le mauvais.

Preuve de l'attachement particulier qu'il éprouve pour la cité parthénopéenne, c'est là-bas qu'il y tournera le clip de son premier titre en indé, Famiglia. Un morceau hommage à la french touch, qui sample le classique de Bob Sinclar, World Hold On.

Une autre particularité de la ville qui s'intègre parfaitement à la musique d'AM La Scampia, c'est son aspect mafieux sensationnel . En effet, c'est dans cette ville qu'a été tournée la série emblématique Gomorra. Et si la réalité dépasse parfois la fiction et que, comme Marseille la ville est bel et bien gangrenée par des guerres de gangs et autres règlements de comptes, le rappeur nous invite à regarder plus loin. Au quotidien autant que dans sa musique, il s'emploie à combattre véhément les stéréotypes tenaces véhiculés par la série. Dans son rap à lui, il n'est pas question de fantasmer la rue, les gangs, la Camorra, la drogue, les armes et la criminalité. Il préfère dépeindre les quartiers de Napoli avec un autre œil, un regard plus simple et authentique.

Partez à Naples avec lui et vous verrez surtout ses bons côtés : une ville simple, chaleureuse et plus proche des gens. D'ailleurs, si La Scamp n'est pas enfermé en studio ou en train de vadrouiller au quartier avec ses potes, il se peut qu'il se soit arrêté à la Cala La Pasta, : un petit restaurant situé dans le quartier populaire de Forcella, là où selon ses dires, on déguste les meilleurs gnocchis à la sorrentina du monde. Enfin, Naples, c'est aussi l'endroit où la Scamp a enregistré une grande partie de son premier album. Un projet qui comme la cité du soleil et capitale du Sud est une fête remplie de mélancolie.

Triste fête

Maintenant que vous connaissez mieux son histoire, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le rappeur a choisi de baptiser son premier album Triste Fête. Forcément que tout ce qu'il a vécu dans sa vie, le meilleur comme le pire, allait forger l'ADN de sa musique. Dans la mesure où AM La Scampia fait énormément la fête, il arrive avec univers artistique paradoxal. Comme en témoignent le ciel bleu et les ballons noirs qui ornent son projet, son rap est habillé de sonorités chaleureuses, ensoleillées et festives, mais est à la fois triste et cru. Il livre un lot d'anecdotes sombres, en contraste avec la bonne ambiance sonore qu'il propose.

En fait, comme il aime à le préciser, cet album, c'est l'allégorie d'un mariage ou d'une réunion de famille pleine de sourires et de bonne humeur, mais qui tout à coup virerait au drame à cause du chaos et du sifflement des armes. Sans vous spoiler, si l'opus s'ouvre en fanfare sur l'hymne fédérateur qu'est la Scamp et que les hits potentiels s'enchaînent, sachez que toutes les belles histoires ne connaissent pas forcément une fin heureuse.

Avec deux parents d'origine algérienne et les nombreux tampons sur son passeport, AM a toujours baigné dans le multiculturalisme. Une richesse de cœur, d'âme et d'esprit qu'on retrouve autant dans ses rapports humains que dans sa musique. Car oui, musicalement, la recette d'AM La Scampia est d'une générosité déconcertante. Aussi riche et fine que celle de ses plats italiens favoris, on parle d'une formule festive qu'il a mis plus de treize ans à construire pendant qu'il officiait dans l'ombre du rap marseillais.

Dans son immense cocktail d'influences venues de tous horizons, on trouve de la pop italienne des années 70, l'essence du rap marseillais des années 90 qui l'a fait grandir, mais aussi la musique tzigane, la french touch, les musiques du monde, la zumba marseillaise, la trap italienne, la pop anglaise et bien sûr les sonorités orientales et maghrébines de ses origines. Concrètement, ça ne servirait à rien de mettre sa musique dans une case. AM La Scampia fait juste la musique qu'il aime dans le but de donner de la joie, des émotions fortes et de l'espoir à tout le monde, y compris et surtout dans les moments difficiles.

Jamais cloîtré et enfermé dans un style de musique particulier, AM La Scampia a définitivement gagné sa place au cœur du patrimoine musical et culturel marseillais. Fier d'avoir signé l'un des potentiels candidats au titre d'album de l'été, il peut se targuer de représenter comme aucun autre la nouvelle génération du rap phocéen. Une génération ouverte sur le monde, multiculturelle et colorée. Aussi triste soit-elle, avec lui, la fête ne fait que commencer.