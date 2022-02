De la traversée de la Méditerranée à l’assaut du rap français : voici la fabuleuse odyssée de Zamdane

Portrait du prodige Zamdane, à l'occasion de la sortie de son premier album.

par Tim Levaché

Faire ses valises, quitter son Maroc natal et tenter sa chance en France à seulement 17 ans : l’histoire de Zamdane commence par une prise de risque. Peu à peu bercé par la chaleur de la cité phocéenne, il découvre, se passionne et s’essaye au rap français. Depuis, Zamdane est devenu cet affamé en passe de dévoiler son premier album : Couleur de ma peine qui conte l’histoire mouvementée d’un jeune artiste en quête de liberté. Focus sur la fabuleuse odyssée de Zamdane : l’adolescent devenu artiste, le Marrackchi devenu Marseillais, le débutant devenu un talent certain.

Premiers pas

Lorsqu’il arrive en France, Zamdane pose ses valises à Marseille, cette ville de l’autre côté de la Méditerranée à près de 2000 km de chez lui et de ses proches. Son rêve se réalise : depuis tout petit, il n’a comme d’autre projet que de rejoindre ce territoire où tout semble possible : là ou ses cousins habitent, là d’ou partent les touristes pour venir visiter sa ville, là ou la liberté semble atteignable. Alors à 17 ans, Ayoub Zaidane de son vrai nom, découvre dans une des deux capitale du rap français cette musique en profondeur, et peu à peu s’y essaie aux détours d’open mics, de rencontres et de freestyles aux alentours du cour Julien. Puis, pendant plusieurs mois, il travaille ses textes, ses rimes et ses tournures de phrase avant de s’enfermer en studio. En ressortent plusieurs titres, dont Favaro, son premier morceau à recevoir un certain succès. Déjà, le talent du jeune rappeur est indéniable : sur une production quasi hypnotisante, il enchaîne les rimes et les placements techniques avec une facilité déconcertante, lui qui a pourtant fait du français une langue d’adoption. En quelques mois, le titre atteint le million de vues et se place comme l’un des morceau les plus important du début de sa carrière.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Mais Zamdane ne semble pas être encore prêt. Il a seulement 19 ans et sa musique, bien que convaincante, demande à être encore travaillée. Il refuse alors plusieurs propositions de maisons de disque, et porté par sa fougue, continue de proposer de nouveaux morceaux avec une productivité impressionnante. Entre 2018 et 2021, il sort pas moins de 7 projets et développe sa musique avec un appétit immense : Zamdane est doué, et se doit d’exploiter son potentiel au maximum.

Renaissance

Pourtant, si les projets s’enchaînent, le public semble avoir quelque peu perdu de vue Zamdane : ses morceaux ne font plus autant de bruit, et son projet « Z » sorti en 2019 reçoit un bon accueil sans pour autant faire autant de vague que son précédent succès. Comme en réponse à cette perte d’audience, Zamdane refaçonne peu à peu sa musique et sans délaisser le rap, incorpore à ses sonorités des mélodies de plus en plus travaillées. Avec la saison 2 de sa série de freestyle « Affamé », l’artiste passe une nouvelle étape et dévoile un plus large échantillon de son potentiel : ses refrains sont percutants, ses textes de plus en plus aiguisés, et Zamdane transmet avec une sincérité flagrante des émotions tout à fait touchantes. Car sur sa route, tout n’a pas été simple : Zamdane a dû faire face à de nombreux obstacles qui le marqueront au fer rouge.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Ruptures amicales, disparitions de proches ou deuil de membres de sa famille l’habillent depuis quelques mois. Alors qu’il est très affecté par ces malheureux évènements, Zamdane garde la foi et trouve dans ces ténèbres la force de continuer son chemin, coûte que coûte. Il déclarera au micro de Medhi Maizi dans l’émission Le Code : « Tout ce négatif, je me dois de le transformer en positif, c’est salvateur, ça me fait énormément de bien ». Fort de ces épreuves, il s’accroche et trouve dans la musique une façon, aussi, de se libérer de ces pensées sombres. Après des années à avoir développé son art avec une détermination spectaculaire, Zamdane a fait de ses expériences une matière touchante, sensible et spontanée qu’il modèle en musique.

Peindre son désespoir

Comme en réponse à ces épreuves, Zamdane a annoncé, pour le 25 février la sortie de son premier album : « Couleur de ma peine ». Sur la couverture, on le voit en train de peindre une toile de 3 mètres sur 3, en réalité peinte par l’artiste marocaine @3aliart. Comme représentant des silhouettes fantomatiques à travers des couleurs froides, la toile semble incarner physiquement la tristesse de l’artiste, comme s’il avait choisi de l’extraire de son esprit pour la matérialiser en un objet musical complexe.

Et c’est justement à travers cette transparence que Zamdane a entamé sa renaissance musicale : avec une musique plus directe, plus spontanée et plus fidèle à ses propres émotions intérieures, l’artiste réussit, rien qu’à travers les singles qu’il à dévoilé, à partager des sentiments presque indicible autrement qu’en musique. Sur Le monde à travers ma fenêtre, Zamdane chante ses espoirs déchus sur un air de violon très entraînant, face à la mer, repensant aux obstacles auxquels il a du faire face. Le résultat en fait un deuxième single qui contraste avec Zhar, son premier morceau de l’album dévoilé. Dans ce titre, le rappeur dévoilait un morceau à l’instrumentale boom-bap, plus rappé mais tout aussi chargé d’émotion. Et c’est bien ça le point fort de Zamdane : peu importe les terrains musicaux utilisés, de la drill à la trap en passant par des productions plus club, il trouve à chaque fois une manière d’approcher les productions en apportant un phrasé unique et des mélodies marquantes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Autant dire que l’odyssée de Zamdane n’est pas encore terminée, mais qu’elle conte pour le moment une histoire déjà pleine de péripéties, d’espoirs et d’accomplissements. En passe de dévoiler son premier album, Zamdane n’oublie pas d’où il vient, et après avoir franchi la Méditerranée à ses 17 ans, pense aussi aux personnes qui meurent chaque jour en essayant de la traverser. C’est pourquoi il organise le 24 février, à Marseille, un concert caritatif en faveur de Sos Méditerranée pour récolter 14.000 euros, le coût de financement d’une journée de sauvetage en mer, ainsi que des ventes aux enchères et plusieurs autres opérations de financement. Un beau geste à souligner, que rares sont les artistes à avoir mis en place à l’occasion d’un premier album. Sur tous les points, Zamdane semble apporter un vent de fraîcheur dans le rap français, et une chose est sûre : le 25 février, on sera prêts pour découvrir quelles couleurs composent celles de sa peine.