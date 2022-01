Dany Dan signe son grand retour avec le morceau "Pop (Style Libre)"

Dany Dan signe son retour avec un titre inédit.

par Team Mouv'

Grand retour ou simple "coucou" éphémère ? Dany Dan dévoile un titre inédit qui saura plaire aux fans de boom bap.

Le grand retour ?

L'un des rappeurs préférés de tes rappeurs préférés est de retour. La dernière fois que l'on avait entendu Dany Dan c'était sur le dernier album de son groupe Les Sages Poètes de la Rue, Arts Contemporains, sorti en 2017. Le mythique trio de Boulogne s'était alors retrouvé pour livrer un 11 titres qui avait su ravir leurs fans.

Ce mercredi 26 janvier, c'est à travers un tweet du compte des Sages Po' que l'on apprenait la création de la page YouTube de Dany Dan et de la sortie d'un titre exclusif. Nommé Pop (Style libre) le morceau s'inscrit parfaitement dans la veine des titres rap de la fin des années 90 dans lequel on retrouve un Dany Dan enchainant les figures de styles et autres métaphores dont il a le secret.

Avec ce titre inédit et la création de sa page YouTube on peut se demander si cela marque le début d'un retour ou si ce n'est qu'un simple passage pour montrer au public qu'il n'a rien perdu de sa superbe.