Damso x Gazo : un feat a bien été enregistré

Lors de l'épisode 3 de TheVie radio, Damso et Gazo ont confié avoir réalisé un featuring.

Une belle surprise pour commencer la semaine : Damso et Gazo ont annoncé la sortie prochaine d'un featuring. De quoi faire rêver les twittos, ravis de la nouvelle.

Ce dimanche 31 janvier au soir, TheVie radio, le podcast de Damso avec Ritchie, recevait des invités de marque : Orelsan partageait le micro avec Gazo et Skread. Une émission dont les photos avaient donné de grands espoirs aux fans, qui espéraient recevoir une grosse annonce, telle qu'un featuring entre les trois rappeurs ou des nouvelles de Coeur de Pirate. Finalement, c'est une autre annonce, mais tout aussi réjouissante, qu'ont fait les artistes : une collaboration entre Gazo et Damso a été enregistrée et devrait sortir prochainement.

Une collaboration qui tombe à point

Fraichement inauguré en novembre 2021, le podcast de Damso, TheVie, a publié son épisode 3 hier soir. On y apprend qu'Orelsan met de la drill dans ses sons, que Gazo pourrait faire de la pop, mais surtout une grosse nouvelle : l'annonce d'une collaboration entre le rappeur belge et Gazo. Une nouvelle qui a déçu certains auditeurs, qui espéraient voir les rappeurs feater avec Orelsan, mais qui en a réjoui d'autres : la rencontre entre les deux artistes s'annonce brûlante, et a mis l'eau à la bouche des fans.

En effet, c'est une connexion qui tombe à point dans la carrière des deux artistes : alors que Gazo vient de travailler sur plusieurs collaborations, et en a annoncé une prochaine avec Timal, le rappeur le plus drill du game a été certifié disque de platine pour sa mixtape DRILL FR 4, confirmant ainsi son statut d'étoile montante. Quant à Damso, son retour est plus qu'attendu, et plusieurs featurings ont été annoncés, notamment avec Selah Sue. Le rappeur belge montre une nouvelle fois qu'il aime sortir de sa zone de confort en travaillant avec des artistes aux univers très différents du sien, comme la drill de Gazo.

Une rencontre qui met déjà des paillettes dans les yeux des fans et qui risque de nous faire chavirer et devenir l'un des tubes de 2022.

