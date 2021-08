Damso : Wejdene réagit à sa punchline sur les "artistes à chicha"

Les punchlines de Damso ne laissent personne indifférent.

par Team Mouv'

C'est bien connu : quand Damso écrit, il ne fait pas semblant . C'est ce qu'il a prouvé une nouvelle fois en lâchant une terrible punchline sur le titre R9R - Line avec son acolyte Laylow : "Pas d’concerts avant longtemps ( ah oui ? ) , Les artistes à Chicha commencent à paniquer gros" . Une phrase qui a visiblement résonné jusque dans les oreilles de la jeune chanteuse Wejdene.

De retour sur scène

En effet, l'auteur de 16 a récemment eu le plaisir de re - goûter à la scène et de revoir son public. La chanteuse s'est donc empressée de partager ce moment de kiff avec ses fans qui la suivent sur Twitter . En publiant une courte vidéo dans laquelle on l'aperçoit en pleine performance, Wejdene commente : "Les artistes à chichas commencent à paniquer gros ! Nous c’est les étoiles ." une référence évidente au texte de Dem's !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Par cette réaction, Wejdene fait une fois de plus preuve d'humour et de bon esprit . La jeune chanteuse ne se considère visiblement pas du tout comme une "artiste à chicha" et il faut dire que sur sa vidéo, le public est en feu, debout et suspendu à ses lèvres . . . ça fait plaisir à voir !