Damso veut se rapprocher de ses fans pendant sa tournée

Damso invite ses fans à venir le rencontrer lors de sa tournée.

Ce mardi 26 avril, après avoir annoncé une série de 4 concerts à l'AccorHotels Arena en décembre prochain, Damso vient de dévoiler sa tournée en France (en passant par la Belgique) avec 15 différentes dates. Une tournée durant laquelle il va aller au contact de ses fans.

"Si vous voulez une photo, une discussion, un moment, venez"

Si certains ont pu être frustrés de ne pas pouvoir assister aux concerts de Damso à Paris en décembre prochain, qu'ils ne s'inquiètent pas plus longtemps, le rappeur en a prévu bien plus. Débutant sa tournée par Amnéville le 28 octobre, l'auteur de QALF passera par Bordeaux, Lyon, Lille et 11 autres dates dont Bruxelles, pour finir en apothéose par ses 4 Bercy.

En marge de ces évènements, le rappeur belge a tenu à informer les fans sur la manière dont va se dérouler le show. Plus précisément, sur les séances de dédicaces : "J'vais essayer de faire quelques séances de dédicaces durant la tournée (Pas obligé d'acheter un truc, si vous voulez une photo, une discussion, un moment, venez)". Dems annonce donc qu'il sera disposé à discuter et se poser avec les fans à la fin de ses concerts.

Se faisant, Damso se démarque des séances de dédicaces traditionnelles durant lesquelles les fans doivent souvent présenter un achat et repartir en ayant passé seulement quelques infimes secondes avec leur idole.