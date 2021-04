Damso va dévoiler son prochain album en live sur Instagram

Le projet est terminé, Damso prépare maintenant une séance d'écoute spécialement prévue pour le jour de sortie.

par Team Mouv'

Alors qu'il nous annonçait hier que le projet tant attendu était enfin terminé, Damso continue le teasing de son prochain disque . Toujours sur ses réseaux, le rappeur de Bruxelles a indiqué à ses fans qu'une séance d'écoute spéciale serait prévue pour la sortie de son nouvel album .

Première écoute sur Instagram

Damso veut proposer à son public de découvrir sa musique directement lors d'un live Instagram qui sera accessible à tous . Cette séance d'écoute devrait se tenir le soir de la sortie du projet ( à moins que l'album sorte le vendredi à minuit ) , le 28 avril 2021 à 21h. "Je ferai une écoute sur insta Live le 28 avril à 21H__ . Bonne soirée à vous et à bientôt" explique simplement Dem's dans sa story Instagram :

Capture d'écran de la Story IG de Damso, (@thedamso)

L'alphabet refait son apparition

Dans le message que Damso adressait à ses fans, on peut tout de même apercevoir la suite du fameux alphabet grec, débuté avec Ipseité en avril 2017 . Ce projet devrait donc compléter cet alphabet et ça s'annonce épique !

Un projet encore mystérieux

Bien que la sortie du prochain projet de Damso se précise chaque jours un peu plus, on ne connait pas grand chose de ce disque pour l'instant . L'attente est réelle du côté des fans et on sent que le rappeur de BX brûle d'impatience de satisfaire son public . Il n'y a plus qu'à !